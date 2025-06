Capitolo prestiti, due giovani difensori si sono guadagnati la conferma della Fiorentina. Cosa fare invece con Kouame?

In edicola stamani, La Gazzetta dello Sport si focalizza anche sul grosso numero di giocatori che la Fiorentina vedrà rientrare dai prestiti. Il club viola ha tanti calciatori a giro per l'Italia e non solo e ora questi torneranno come punti interrogativi da sciogliere col nuovo tecnico. Che ancora non c'è…

Ci sono due “ex prestiti” sicuri di restare a Firenze

In attesa che arrivi una scelta ufficiale per la panchina, il club ha già preso alcune decisioni a riguardo. Nicolas Valentini, al Verona per la seconda parte dell'ultima stagione, e l’esterno sinistro Niccolò Fortini verranno tenuti in rosa. Possiamo darle come due certezze del prossimo campionato. Entrambi hanno fatto molto bene, meritandosi la conferma dal club di proprietà.

Discorso a parte per Kouame

In difesa rientrerà anche Lorenzo Lucchesi che si è salvato con la Reggiana e potrebbe prendere parte almeno alla prima parte del ritiro estivo. Poi il suo destino dovrebbe essere un altro trasferimento in prestito. Tornerà anche Christian Kouame. A Empoli si è infortunato al legame crociato e la sua annata è finita anzitempo. Sicuramente non scenderà di categoria, intanto si fermerà al Viola Park per ultimare le cure.