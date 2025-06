Traballa la panchina di Spalletti in Nazionale. E tra i nomi per il possibile sostituto c'è anche.. Pioli!

Dopo la sconfitta di ieri sera, che mette in forte discussione la partecipazione della Nazionale Italiana al prossimo mondiale, la Federazione guarda avanti e valuta concretamente la possibilità di cambiare commissario tecnico: prima si penserà alla prossima sfida contro la Moldova, poi verranno fatte le analisi del caso. Nella giornata di martedì 10 giugno infatti si terrà un incontro tra l’attuale ct della Nazionale Luciano Spalletti e il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Spalletti potrebbe pensare addirittura alle dimissioni

Si è in attesa di capire, probabilmente anche dall’esito della prossima partita, le sensazioni dello stesso ex allenatore del Napoli che potrebbe rassegnare le dimissioni. E nel caso in cui Spalletti dovesse dimettersi, secondo quanto riportato pochi minuti fa da gianlucadimarzio.com , l’Italia considererebbe diversi profili per il post. E come sottolineato, tra gli allenatori liberi, sono principalmente tre le alternative possibili.

Pioli è il nome in cima alla lista: e adesso che fa la Fiorentina?

Stiamo parlando di Stefano Pioli, Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Il favorito sembra però essere proprio l’ex allenatore del Milan, che nelle ultime ore è in trattativa con la dirigenza della Fiorentina per lasciare l’Al Nassr e sostituire Palladino sulla panchina viola. Un interessamento che potrebbe seriamente mettere a rischio le strategie della dirigenza gigliata, che adesso deve seriamente pensare ad un piano b.