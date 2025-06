La Germania ha perso contro il Portogallo in Nations League. L'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, ha provato a dare il suo contributo alla causa, senza però riuscirci.

“La Nazionale è la cosa più bella”

Eppure quello con la Nazionale è un rapporto speciale per lui: “Sto bene, anzi benissimo. Soprattutto perché mi è permesso essere qui con la nazionale - ha detto il calciatore allo Stuttgarter Zeitung - È la cosa più bella per me. Quando ho ricevuto la chiamata da Julian Nagelsmann, ero felice come un bambino per una ricompensa. La nazionale non sarà mai qualcosa che darò per scontato”.

“Penso a quello che verrà dopo il calcio nella mia vita”

E poi: “A 30 anni, sono una persona che sa pensare non solo al presente, ma anche a ciò che accadrà nella vita dopo. Prepararmi a questo mi aiuta ad apprezzare ancora di più il presente. Perché so quanto sia speciale e lo apprezzo di conseguenza”.

“Trovo sgradevole che così tante persone vogliano qualcosa da me”

E infine: “Trovo sgradevole che così tante persone vogliano qualcosa da me. Compenso interessandomi agli altri. Detesto essere messo al di sopra degli altri…Ad esempio, quando un ristorante è effettivamente pieno, i clienti vengono mandati via e a Robin Gosens viene comunque assegnato un tavolo”.