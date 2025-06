Nations League, Gosens impiegato per mezz'ora nel KO della Germania. In finale ci va il bomber allenato da Pioli

È appena terminata la prima semifinale di Nations League. Il Portogallo ha sbancato l'Allianz Arena di Monaco di Baviera, imponendosi per 2-1 in casa della Germania. Vittoria di misura per i teutonici che vale comunque l'accesso alla finale dell'8 giugno. A sfidarla sarà la vincente di Spagna-Francia, che si terrà domani, sempre sul suolo tedesco.

Mezz'ora in campo per il viola Robin Gosens. Il terzino sinistro della Fiorentina è subentrato a 30' dalla fine al posto di Mittelstadt, sulla corsia mancina di centrocampo. Prova sufficiente quella del gigliato, che ha tentato anche una conclusione, bloccata sul nascere. Una decina di passaggi riusciti per lui, oltre ad un paio di contrasti vinti. La rete di Cristiano Ronaldo, attaccante di Stefano Pioli, ha comunque eliminato Gosens dalla competizione. La Germania aveva estromesso l'Italia nonostante la doppietta di Kean a Dortmund.