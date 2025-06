Milenkovic: "Orgoglioso di far parte di un club storico come il Nottingham. Ci vediamo la prossima stagione in Europa"

La stagione è finita - nel migliore dei modi - per l'ex Fiorentina Nikola Milenkovic. Il difensore serbo si è qualificato alle competizioni europee con il suo Nottingham Forest dopo più di quarant'anni. Un traguardo che lo vedrà impegnato, nella prossima stagione, come possibile avversario proprio dei Viola in Conference League. A seguire il testo del suo messaggio postato su Instagram:

“Questa stagione è stata piena di sfide, ma le abbiamo affrontate insieme. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato come squadra e grato di aver fatto parte di questo club storico”.

“Voglio ringraziare i tifosi per il premio e per l'incredibile supporto. Abbiamo sentito tutti quella passione e ci ha spinto a dare il massimo in ogni momento. Il viaggio continua. Ci vediamo la prossima stagione in Europa”.