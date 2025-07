Un attaccante nuovo di zecca per la Fiorentina? Sì, ma prima...

Un attaccante nuovo di zecca per la Fiorentina. Un giocatore offensivo può arrivare in viola prima della fine del mercato e in questo senso i dirigenti hanno già delle piste concrete.

Ma prima che questa ipotesi si verifichi, i viola devono cercare di dare via almeno un paio di giocatori offensivi che sono attualmente a libro paga.

Beltran e Nzola

Nella fattispecie, c'è Beltran che è tentato dal Flamengo, ma che preferirebbe restare in Europa. C'è anche Nzola per il quale si è fatto avanti il Pisa, con una proposta di prestito con diritto di riscatto.

Kouame

Resta da piazzare anche Kouame che però ha un ingaggio pesante ed è anche fermo ai box ancora per qualche mese perché in fase di riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio fatta a maggio.