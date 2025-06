La Fiorentina trova il suo futuro Kean: tutto fatto per il talentino classe 2009, bruciata la concorrenza di Juventus e Milan

La Fiorentina si muove sul calciomercato… giovanile. Tutto fatto per Daniele Petrone, attaccante classe 2009 in forza all'Under 16 del Benevento e recentemente entrato nel giro della Nazionale, in arrivo al Viola Park. A riportarlo è Il Mattino.

Qualche settimana il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, aveva detto di Petrone: “Tra un mese compie 16 anni, ma è già un fenomeno. Mi sono prostrato per farlo rimanere con noi, ma non ne ha voluto sapere perché gli sono arrivati addosso Juventus e Milan”. Concorrenza, a quanto pare, spuntata dai viola, che si prepara ad accogliere un potenziale futuro bomber tra le file della sua accademia.