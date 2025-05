Chi si aspettava nuovi ribaltoni dopo le dimissioni di Palladino, resterà deluso: a Rocco Commisso l'organigramma della Fiorentina piace da impazzire. Si fida dei suoi due uomini, Daniele Pradè e Alessandro Ferrari e non li ha messi in dubbio neanche stavolta, dopo il caos e il tutto e contrario di tutto accaduto tra martedì e mercoledì. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, dall'America è arrivata una rinnovata fiducia, certificata anche dall'operazione De Gea, gestita proprio dal ds Pradè.

Un Pradè che ieri non ha assistito dal vivo alla finale scudetto della Primavera ma che è già al lavoro per la Fiorentina che verrà. Da questo punto di vista, se non altro, una stabilità non da poco.