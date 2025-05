Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato a Radio Sportiva la decisione di Raffaele Palladino di dimettersi da allenatore della Fiorentina: “Non mi è piaciuto per niente. C'è questa coincidenza perfetta che prima lo rinnovano e deve restare, poi guarda caso si libera la panchina dell'Atalanta. Non è che lui volesse entrare tra i candidati per il club neroazzurro?”.

“Non capisco perché i tifosi ce l'abbiano con Pradè”

Poi ha aggiunto: “La società ti allunga il contratto di un anno e tu ti dimetti? No, questa cosa dovrà essere spiegata bene. Commisso gli ha dato fiducia e lui se ne va, non mi è piaciuto. E poi non capisco perché i tifosi siano arrabbiati con Pradè. A me il mercato è sembrato buono, l'unico grande flop è stato Colpani che l'ha voluto Palladino”.