Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ci sono troppe cose che non si spiegano. Com'è possibile tenere Pradè dopo il comunicato della Fiesole? E come può una dirigenza non rendersi conto che l'allenatore sta per dimettersi? L'anno scorso è stata data una grande squadra a un allenatore non pronto, ora serve una faccia nuova che dia energia ma soprattutto serve un nome di alto livello. In panchina ma anche nella dirigenza, perché Pradé dà l'idea di stanchezza e di un futuro sempre uguale”.

De Gea non resta senza certezze

Su De Gea e Kean: “La situazione sicuramente incide, perché i calciatori vogliono sapere chi è l'allenatore per decidere e rimanere o no. La società deve essere chiara e dare certezze in fretta, uno come De Gea non rimane senza certezze. Bisogna colmare questo vuoto”.