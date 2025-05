Il tecnico fiorentino Sauro Fattori è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina, cominciando inevitabilmente dall'esonero di Raffaele Palladino: “Sono rimasto esterrefatto. Cambiano tutte le squadre, è un pandemonio mai visto… eppure la Fiorentina sembrava quella più a posto. Palladino aveva la fiducia, o è successo qualcosa tra le parti (e in caso non lo diranno mai) o gli allenatori peccano di etica. Non c'è più un limite, non va bene”.

E aggiunge: “Siamo alla follia. Un tempo gli allenatori sotto contratto non si potevano neanche contattare, oggi è cambiato tutto. Servirebbero decisioni drastiche. Non vuoi stare qui? Stai a casa. Vediamo cosa farà Commisso… Come sostituire Palladino? Disastro. Spingerei su Sarri che non ha un gran mercato, spero che anche la presidenza abbia un moto d'orgoglio. Preferirei Baroni”.