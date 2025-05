L'ex giocatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: "Le conferenze stampa prendono la piega del risultato ottenuto in stagione, evidentemente c'era qualcuno che voleva togliersi dei sassolini dalla scarpa. Commisso è quello che ci mette i soldi quindi è giusto che dica quello che vuole. La non conferma di Folorunsho, Colpani, Adli e Zaniolo conferma ciò che abbiamo sempre detto, alla fine il campo è l'unico giudice supremo. Anche su Gudmundsson si potrebbe fare un discorso, se non ha convinto non si tiene, non importa cosa ha fatto vedere a Genova. I giocatori si possono rimpiazzare e la Fiorentina l'ha dimostrato".

“Spero la società abbia già i sostituti di Kean”

Su Kean e De Gea: “Nessuno discute l'attaccante, tutti speriamo che rimanga, ma mi auguro che la società sia pronta a sostituirlo nel caso in cui vada via. Per quanto riguarda De Gea, bisognerebbe accettasse il triennale perché se lo rifiuta anche rimanendo un anno non sarebbe bellissimo. Comunque mi sento di essere ottimista, parliamo di un campione che ha già vinto tutto e che non ha bisogno di altri trofei. Qui ha trovato un ambiente positivo e una città dove sta bene, poi può succedere di tutto ma mi sembra un ragazzo serio".