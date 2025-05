Il Genoa non fa sconti alla Fiorentina. E ci sono già tre pretendenti per Gudmundsson

Una questione che non sarà facile da ridimere, così come è stato difficile trovare un accordo che facesse felice tutte le parti in causa la scorsa estate. Ci riferiamo ancora ad Albert Gudmundsson e a una nuova trattativa che vedrà protagonisti il Genoa e la Fiorentina.

Dubbi su Gud

Il club viola non è certo di esercitare il riscatto da 17 milioni (più 3 di bonus) dell'islandese. I dubbi sono legati ad una ragione tecnica (Gud non ha brillato in questa stagione) e ad una riguardante la vita privata del calciatore (il processo che deve ancora affrontare in patria).

Tre club e niente sconti

Il club ligure, però, non sembra intenzionato a rivedere le cifre. Se la Fiorentina non lo riscatterà, Gudmundsson tornerà a Genova, ma è difficile resti, perché piace a Inter, Atalanta e all'ambizioso Como. Lo riporta Il Secolo XIX.