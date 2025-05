In pochi ci credevano, forse nemmeno gli stessi giocatori, ma la Fiorentina è di nuovo in Conference League. Il successo ad Udine ed il contemporaneo capitombolo della Lazio con il Lecce ha qualificato de facto la squadra di Palladino all'edizione 2025/26. Nella prossima competizione, non ci saranno club del calibro del Chelsea, tantomeno del Betis che ha eliminato i Viola in semifinale. Tuttavia, ci saranno formazioni che hanno stupito in tanti come il Nottingham di Milenkovic e il Rayo Vallecano di Madrid.

E la Fiorentina sarà "la squadra da battere”

C'è un dato, però, di cui si può già parlare. Per la prima volta, in quattro edizioni, il club di Commisso sarà quello con il coefficiente UEFA più alto. Ovvero, in parole povere, “la squadra da battere”, quella che ai nastri di partenza parte con i favori del pronostico. Lo dice la graduatoria stilata dal portale statistico Football Meets Data, che riportiamo qua sotto:

Uno sguardo ai coefficienti UEFA

Ancora mancano delle squadre che parteciperanno ai primi tre round di preliminari, prima dei playoff di fine agosto dai quali comincerà la Fiorentina. Tuttavia, si può già affermare che la squadra di Palladino sarà quella con il punteggio di partenza più alto, la testa di serie delle teste di serie. 62.000 il coefficiente UEFA dei Viola, a fronte del 54.500 dell'AZ Alkmaar, la seconda con più punti, superiore anche alle squadre inglesi, francesi e tedesche. Attualmente, sono 40 le squadre già qualificate, ma la Fase Campionato - ricordiamo - sarà composta da 36 club. Società come lo Strasburgo, comunque, potrebbero scalare fra le teste di serie (Seeded), dunque diventare non sorteggiabili per il playoff con la Fiorentina.