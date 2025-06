E intanto il Genoa ufficializza l'arrivo di un trequartista: Gudmundsson sempre più lontano dai rossoblù

La questione Gudmundsson deve ancora conoscere il suo epilogo: la Fiorentina non vorrebbe spendere i 17 milioni di euro pattuiti per il suo riscatto, volendo invece trattare col Genoa. Grifone che, dal canto suo, si è già mossa per rimpiazzarlo, come fanno sapere tramite nota del club.

Come si legge, infatti: “Il Genoa CFC comunica che a partire dal 1° luglio Nicolae Stanciu sarà un nuovo giocatore rossoblù. Il calciatore, capitano della nazionale maggiore rumena con cui ha collezionato 81 presenze e 15 reti, in carriera vanta 545 presenze e 108 reti”. Arriva dal Damac, in Arabia Saudita, che lascerà a parametro zero. Prove di un post-Gudmundsson per i rossoblù?