Un tridente con tante idee e possibilità. Dodô ha voluto subito dar retta a Pioli. Ma le sorprese sono Kospo...e Fei

In questi casi la premessa è sempre la stessa: le amichevoli estive, specialmente quelle in famiglia, vanno prese per quello che sono, in pratica lasciano un po' il tempo che trovano. Un po', non certo tutto.

Dodô

E allora non mancano le note liete in casa Fiorentina. La prima in ordine di tempo questa volta l'ha data Dodô. Nel giorno della sua presentazione in viola, Pioli aveva detto di aspettarsi più gol da parte sua e il brasiliano gli ha dato subito retta, aprendo le marcature contro la Primavera.

Tridente

Tanta curiosità c'era per vedere come si sarebbe mosso il tridente composto da Kean, Dzeko e Gudmundsson e c'è da dire che sono arrivate reti (una dell'azzurro, l'altra del bosniaco, legni (una traversa colpita dall'islandese), occasioni da gol e idee. Dzeko e Gud sono capaci sia di finalizzare che di rifinire, mentre Moise ha voglia di continuare la sua opera iniziata la scorsa stagione.

Sorprese

E poi ci sono le sorprese. La prima è Kospo che si è mosso con personalità nel centrosinistra in difesa, nonostante che sia destro di piede tra l'altro, e sembra già a suo agio in questo contesto. L'altra invece è…Fei. Da De Gea in giù il club viola sembra essere messo molto bene. Il fiorentino classe 2007 ha compiuto almeno tre parate di grande livello meritandosi persino i complimenti di Kean.