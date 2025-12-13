Fratini: "La Fiorentina vuole un centrocampista del Milan, potrebbe essere pedina di scambio nell'affare per Dodô. Un regista alla Rijkaard"
Il noto intermediario di mercato Michele Fratini ha rilasciato un'intervista a Pianeta Milan, commentando i vari movimenti in entrata e uscita attorno ai rossoneri. Tra questi, menzioni anche per quanto riguarda una papabile trattativa con la Fiorentina.
La trattativa
Si tratta del giovane Kevin Zeroli, classe 2005 del Milan, ma in prestito al Monza. “Zeroli piace molto alla Fiorentina, così come al Sassuolo e al Torino: prima di decidere, la società ne parlerà con Allegri - commenta Fratini -. Penso che potrebbe essere una moneta di scambio nella trattativa per Dodô, che interessa ai rossoneri”.
Il regista che manca?
Poi, un commento sulle sue qualità: “Se riesce a crescere come deve, può diventare davvero tanta roba. Ha una visione di gioco alla Rijkaard, starebbe bene in ogni centrocampo”.