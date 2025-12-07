Rosa scarsa, gruppo marcio: la Fiorentina NON esiste. Dovrebbero andarsene in 15 ma la tabula rasa a gennaio è impossibile

La Fiorentina semplicemente NON esiste, non ha mai iniziato la sua stagione, sta riuscendo nell'impresa di battere tutti i record dell'orrido della sua storia e forse della storia dell'intera Serie A. Il k.o. di ieri al Mapei è colpo durissimo, l'ennesima conferma di quanto l'attuale rosa sia mal allestita, mal assortita, riempita di valori scadenti a livello tecnico e inesistenti a livello umano. Impossibile credere ancora al calcese che accompagna le parole dei protagonisti, quando le scenette sul campo sono quelle di ieri o delle settimane precedenti.

Alibi finiti ma problema irrisolto: chi paga ora?

Una bella domanda: chi paga ora la cauzione per tutti? L'allenatore è già cambiato, il Ds teoricamente è dimissionario ma il sostituto è il suo vice, come nella migliore delle commedie da Repubblica delle Banane. Resterebbe solo una componente da eradicare e sono i calciatori, o pseudo tali: il gruppo è evidentemente marcio, sfaldato, affidato all'anarchia e per ricostruirlo ne andrebbero ceduti forse 15, se non 20. Di fatto una tabula rasa che è impossibile ipotizzare a gennaio. Anche perché non esiste una struttura ed una società in grado di farlo. E la discesa in picchiata continua, con la Fiorentina sempre più vicino allo schianto con il suolo (la Serie B).