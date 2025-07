Galli: "Nella chat degli ex viola l’unica cosa che ci stiamo chiedendo è “Celeste, perché l'hai fatto?"

Un gesto estremo davvero quello di togliersi la vita. Sono in tanti ad interrogarsi sul perché l'ex difensore della Fiorentina, Celeste Pin, abbia deciso di suicidarsi.

“Perché lo hai fatto?”

L'ex portiere gigliato e suo compagno di squadra, Giovanni Galli, racconta a La Repubblica: "Nella chat degli ex viola l’unica cosa che ci stiamo chiedendo è “Perché?”. Siamo distrutti, per me era una persona di casa, quando arrivò a Firenze veniva spesso a cena da me".

