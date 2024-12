Sarà un inverno di semi rivoluzione in casa Fiorentina, perché se la società viola è pronta a fare investimenti mirati per aiutare mister Palladino, dall'altra il club gigliato è pronto anche a liberarsi di alcune pedine su cui l'allenatore non sente più di poter contare. Lo scrive La Nazione.

Capitolo Biraghi

Primo su tutti Cristiano Biraghi, ormai ex capitano della Fiorentina che saluterà a gennaio. Su di lui c'è l'interesse del Napoli, ma attenzione anche alla pista estera con il Fenerbahce che lo segue.

Esce anche Christensen

Saluterà anche Oliver Christensen, quarto portiere viola ai margini del progetto. Potrebbe non essere facilissimo trovare una sistemazione per lui, ma nelle ultime ore si è fatto avanti il Bochum in Germania.

Ikoné tra Ligue 1 e Premier

Ai saluti anche Jonathan Ikoné, esterno d'attacco francese che ha deluso praticamente sempre dal suo arrivo a Firenze. Doveva essere un colpaccio, si è rivelato un mezzo flop, con le prestazioni in allenamento quasi mai ripetute sul campo di gara. Il percorso per lui potrebbe continuare o di nuovo in Francia o in Premier League (c'è il Wolverhampton.