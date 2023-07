Arrivano conferme sull'addio di Igor: siamo ai dettagli nella trattativa tra Fiorentina e Brighton

Arrivano conferme sull'avvicinamento della chiusura della trattativa tra Fiorentina e Brighton per il passaggio in Premier League di Igor. Rimangono da limare soltanto gli ultimi dettagli per la sua cessione in Inghilterra, che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.

La Fiorentina saluta così il suo difensore brasiliano per una cifra che dovrebbe essere intorno ai 15 milioni di euro.