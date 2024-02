Da Roma non arrivano segnali incoraggianti sul rinnovo di Zaccagni. E mentre la Juventus si defila, la Fiorentina monitora la situazione

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i rapporti tra il procuratore di Mattia Zaccagni e la Lazio non sarebbero positivi. La causa del rapporto incrinato sarebbero le promesse non mantenute sull'adeguamento del contratto dopo l'estate 2023.

Si allontana così il rinnovo del contratto dell'esterno offensivo, così come l'interesse per lui da parte della Juventus. La Fiorentina, invece, secondo il quotidiano romano, sarebbe intenzionata a provarci seriamente in estate. Di tempo, però, ce n'è ancora molto.