Italiano e tutta Bologna tirano un sospiro di sollievo per Bernardeschi: il comunicato del club sulle condizioni dell'ex Juventus

Ormai da qualche ora Federico Bernardeschi sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Bologna, sua nuova squadra da qualche settimana. L’ex Juventus ha rimediato un brutto infortunio nel corso dell'amichevole di ieri pomeriggio contro la Vis Pesaro, preoccupando e non poco lo staff medico dei rossoblù. Uscito di scena al 55' per infortunio, le condizioni del giocatore tengono col fiato sospeso l'ambiente di Bologna. Dopo un mese di stop causa pubalgia, l'italiano era rientrato dalla MLS per rilanciarsi in Serie A con i felsinei. Ora si attende l'esito degli esami strumentali.

Gli esami strumentali scongiurano un lungo stop: i tempi di recupero di Bernardeschi

Questa mattina pero, dopo tutti gli esami del caso il club felsineo ha diramato un comunicato per far luce sull’attaccante classe ’94. La prima diagnosi sembra scongiurare un lungo stop, come si era temuto nei primi momenti dopo l’infortunio. Questo il comunicato ufficiale del Bologna, apparso poco fa sul sito ufficiale del club, sulle condizioni di Bernardeschi:

“Federico Bernardeschi ha accusato nel corso dell’amichevole di ieri un lieve trauma distorsivo del ginocchio destro. Nei prossimi giorni svolgerà terapie e allenamento differenziato. I tempi di recupero sono di circa tre settimane”.