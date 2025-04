Gaetano Fontana, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato a 30° minuto in onda su Italia 7 la grande stagione dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean:

“Non si poteva immaginare un percorso come questo”

Fontana si è espresso così su Kean: “Parliamo di un ragazzo che qualcosa anche in passato aveva lasciato intravedere. Ma con così poca continuità alla Juve non faceva pensare a un percorso come questo di adesso”.

“Oggi lui è un uomo mercato importante”

E ha aggiunto: “A Firenze ha trovato serenità, e con questa anche la via del gol. Oggi lui è un uomo mercato importante, e non a caso tutti i grandi club hanno gli occhi puntati su di lui. Alla Juventus questo exploit non poteva certo avvenire, non giocava quasi mai”.