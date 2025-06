I tifosi della Fiorentina eleggono il giocatore del mese di Maggio: è lui la vera sorpresa della stagione?

A quasi 20 giorni dall'ultima partita di campionato della Fiorentina, la vittoria esterna per 2-3 sull'Udinese che ha permesso alla squadra di Palladino di raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Conference League, il club gigliato ha reso noto chi è il giocatore in rosa ad esser stato eletto giocatore del mese di Maggio.

Gosens chiude in bellezza la sua prima stagione in viola: è lui il giocatore del mese di Maggio

E per la seconda volta in stagione, dopo esser stato eletto già a Febbraio, il giocatore del mese di Maggio scelto dai tifosi della Fiorentina è Robin Gosens. L'ennesimo riconoscimento ad uno dei giocatori più importanti dell'ultima stagione, che anche la prossima stagione continuerà a difendere i colori del club in Italia ed in Europa.

Questo il post pubblicato dalla stessa Fiorentina su Instagram: