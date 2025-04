La Gazzetta dello Sport: la Fiorentina si fa rimontare e al Milan non serve neanche a nulla

C'è spazio anche per la Fiorentina su La Gazzetta dello Sport, già in prima pagina: “Milan la rimonta più inutile” e “Super Kean, la Fiorentina va 2-0. Pari di Abraham e Jovic”. A pagina 14 in taglio centrale: “Pari show. Ma al Milan non serve” e in sommario: “La Fiorentina vola 2-0 dopo 10 minuti. Il diavolo rimonta però resta nono”. A pagina 19: “Palladino a metà: ‘Orgoglioso e dispiaciuto per il risultato’”.