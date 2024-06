Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e della situazione intorno alla squadra viola. Queste le sue parole: "I dirigenti viola adesso sono sotto esame per il mercato. Non si possono più sprecare soldi in investimenti che non valgono.

Vranckx? Credo che sia un profilo con buone prospettive e capacità fisiche. Potrebbe essere un buon affare, dipende dal prezzo. Si sentono più giocatori fisici per il mercato perché sono quelli più accessibili. Sorloth? Potrebbe esser un altro investimento rischioso, 30 milioni per uno di 30 è rischioso. Non chiediamo fenomeni, ma cercare giocatori che, anche in prospettiva, possano giocare ad alto livello. Fidarsi dei procuratori non basta. Adesso serve una squadra competitiva. Il freno del tema stadio non funziona più".