Oliver Christensen è stato da subito aggregato alla squadra come terzo portiere da mister Pioli, dopo il rientro dallo sfortunato prestito alla Salernitana, durante il quale ha comunque fatto vedere cose buone.

Su di lui era piombato lo Sturm Graz, squadra austriaca che aveva proposto alla Fiorentina una cessione a titolo temporaneo del portiere danese. Tuttavia, la trattativa si sta dilungando e Christensen è attualmente in Inghilterra per la tournee della Fiorentina: ecco che allora, come riporta Sky Sport DE, lo Sturm Graz avrebbe ripiegato sul piano B, vale a dire Kevin Muller dell'Heidenheim. Resta da capire se Christensen rimarrà a Firenze come riserva d'emergenza, dietro nelle gerarchie rispetto a De Gea e Martinelli.