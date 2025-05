Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, ha recuperato dagli ultimi acciacchi fisici e ha recuperato al 100% la condizione in vista dell'ultima partita della stagione in programma domani contro la Fiorentina. Potrebbe però essere anche l'ultima gara della sua avventura in bianconero, viste le sue recenti dichiarazioni a Telefriuli: "Se mi vedo ancora in bianconero? Sinceramente no. Vorrei fare uno step avanti, vorrei crescere ancora, vorrei una nuova avventura. In Italia o all’estero? Vediamo come vanno le cose". Vale la pena ricordare di come Bijol sia stato cercato anche dalla società viola nell'ultimo mercato estivo per rinforzare la difesa.

E sulla stagione: "Potevamo fare tanto di più alla fine Ma è stata una stagione buona in cui abbiamo fatto grandi partite, ma alla fine abbiamo abbassato un po’ troppo il livello. Si poteva fare di più. Non abbiamo risposte come squadra, per questo non abbiamo vinto più partite alla fine. Peccato, ma abbiamo ancora una domenica e vogliamo chiudere la stagione bene in casa davanti ai nostri tifosi".