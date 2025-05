I progressi di Richardson potrebbero regalargli un'altra chance ma c'è un Cataldi in prepotente recupero

Alla fine Danilo Cataldi dovrebbe riuscire a farsi rivedere in maglia viola, in attesa poi dei discorsi su un eventuale riscatto, dopo il k.o. che l'aveva estromesso dal match con il Betis il 1 maggio scorso. In ventiquattro giorni è cambiato il mondo della Fiorentina, lì ancora in corsa per Conference e qualificazione Champions. L'ex capitano della Lazio in ogni caso partirà dietro a Richardson in gerarchia anche perché il marocchino si è messo in luce nelle ultime gare, andando anche a segno. Intanto però Palladino dovrebbe ritrovarlo tra i convocati.