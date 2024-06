L'Under 21 azzurra rimedia una durissima batosta dall'Ucraina al Torneo di Tolone. Non c'è gloria per Bianco e Dalle Mura

L'Ucraina abbatte l'Italia a Tolone

Nella seconda giornata del Torneo di Tolone l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata viene asfaltata dall'Ucraina, che si impone nettamente per 4-0. Prestazione davvero pessima degli Azzurrini, che non entrano mai in partita e non si rendono mai pericolosi per tutta la durata della gara. L'Ucraina segna grazie a Khlan, Martynyuk e poi con Sykan e Voloshyn. Le prime due reti sono state davvero di splendida fattura, mentre le successive due sono state favorite da gravi errori difensivi dell'Italia.

Non c'è spazio per Bianco e Dalle Mura

Dopo aver giocato da titolari nel successo per 4-3 sul Giappone, i due calciatori della Fiorentina Christian Dalle Mura e Alessandro Bianco non sono scesi in campo, rimanendo in panchina. Il centrocampista Bianco era anche diffidato, e questo rende maggiormente ulteriormente comprensibile la scelta del tecnico, Dalle Mura resta a riposo dopo aver giocato la gara precedente per intero. Italia che affronterà nella prossima gara Panama, tra 4 giorni, e resta ancora in corsa per la vittoria finale, ma incassa un colpo notevole per quanto riguarda il fattore differenza reti.