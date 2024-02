Tragedia sul lavoro a Firenze, Pierguidi: "Lutto cittadino. Annullate feste di Carnevale e partita dell'Assedio per rispetto delle vittime"

In queste ore vi stiamo raccontando la tragedia che è avvenuta questa mattina a Firenze, con il crollo di una trave all'interno di un cantiere in Via Mariti. Al momento il bilancio è di tre morti, ma ci sono alcuni feriti gravi che sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Careggi.

Lutto cittadino

Nel frattempo il Presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi ha dichiarato il lutto cittadino: “Per rispetto delle vittime e dei feriti della tragedia di oggi sono annullate le feste di Carnevale organizzate dal Quartiere 2 e la partita dell'assedio di calcio in costume in programma domani in piazza Santa Croce. Lutto cittadino”.