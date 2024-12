Palladino riassume il pari di Torino così: "Cuore, fame, coraggio"

Come suo solito fare, anche questa volta Palladino ha aspettato il giorno dopo la partita per condividere sui social le proprie emozioni.

Il post di Palladino

"Cuore, fame, coraggio". Più un giglio dorato e un cuore viola, a corredo di tre immagini che riassumono Juventus-Fiorentina per il tecnico campano: una sua immagine in primo piano in smoking, l'esultanza dei suoi ragazzi al gol di Sottil e infine il sostegno della Curva Fiesole prima della partenza per Torino: