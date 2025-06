La Nazione: il sogno realizzato da Fazzini

Sul QS de La Nazione in prima pagina: “C’è l’accordo con l’Empoli per Fazzini”. A pagina 3 in taglio alto: “Fazzini, finito il lungo inseguimento. A gennaio era stato più di un’idea. Ora l’accordo tra viola ed Empoli e non è il solo azzurro nel mirino”, in taglio basso: “I campioni della Coppa del ’75 al Viola Park". A pagina 5: “E Buscè racconta ’Jajo’: ‘Firenze la scelta giusta. Tra un anno sarà al top’”, di spalla: “Pioli ora lavora in Dad. Dzeko, il gol senza età”.