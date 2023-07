Hjulmand, un obiettivo sempre più costoso. Il Lecce conferma le sue richieste e non accetta compromessi

Per la Fiorentina, arrivare a un obiettivo come il centrocampista del Lecce Morten Hjulmand diventa sempre più complicato. Il Milan ha scelto di virare su altro, ma il problema non sembra essere la concorrenza: difficile accontentare le richieste del Lecce.

Il tetto del prezzo di 25 milioni di € è ampiamente confermato e i salentini non vogliono scendere a compromessi. Inoltre, Sportitalia riporta le precise richieste del presidente Sticchi Damiani: 20 milioni + 5 di bonus e nessuna contropartita tecnica inseribile nella trattativa eventuale.