Enzo Bucchioni, giornalista ed opinionista, ha parlato a Radio Bruno Toscana del caso-Biraghi, un piccolo “incendio” che è già stato spento in casa Fiorentina:

“Basta parlare di Biraghi”

“Non parliamo più di Biraghi, un granellino di sabbia nel deserto: una storia di spogliatoio che doveva rimanere sottotraccia. Dispiace che abbia perso il posto ma è una storia nata e morta nel momento in cui Palladino ha parlato in conferenza stampa. Un piccolo incendio che comunque è già stato spento, la casa-Fiorentina non è stata intaccata da questa vicenda. Poi è stato sbagliato massacrare Biraghi, ma quella è un'altra storia…”.