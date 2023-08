Il 3 agosto 2023 non sarà ricordato dai tifosi viola come il giorno in cui la società ha accolto ufficialmente Gino Infantino. Piuttosto come quello in cui è uscita la notizia dell'addio di Gaetano Castrovilli. Il numero dieci della Fiorentina si trasferirà al Bournemouth per una cifra attorno ai 14 milioni di euro più bonus.

Come appreso da FiorentinaNews.com, la cessione del centrocampista non è strettamente dovuta alla questione del non rinnovo con la società. Bensì perché ritenuta un'ottima occasione da tutte le parti, sia del ragazzo che del club di Commisso.

Capitolo difesa: Yerry Mina è atteso nelle prossime ore in Italia, per svolgere le visite mediche e firmare fino al 2025 con la Fiorentina. Mentre per Josip Sutalo la situazione si complica. L'Ajax sta facendo sul serio con la Dinamo Zagabria e avrebbe già alzato l'offerta a quasi 20 milioni di euro.

Infine, due partenze per la Primavera. Sia Favasuli che Lucchesi dovrebbero prendere la via della Serie B, accasandosi alla Ternana in prestito. Per il primo, inoltre, si prospetta un rinnovo di contratto con la Fiorentina prima di partire.