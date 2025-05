Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Bologna: “Questa è stata una settimana diicile, abbiamo cercato di preparare la partita sotto il punto di vista tecnico e mentale. I ragazzi dopo un inizio di settimana difficile e pieno di delusione hanno cercato di mettersi tutto alle spalle”.

“Vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi”

E aggiunge: “Per noi è l'ultima in casa, dopo una cavalcata importante vogliamo chiuderla nel migliore dei modi sudando per la maglia e cercando di toglierci una soddisfazione per restare aggrappati al treno Europa. E' complicato, ma aspettiamo un passo falso delle altre”.

Su Kean e Gudmundsson



Palladino prosegue: "Ci siamo ritrovati ad inizio settimana ad avere Zaniolo, Beltran e Folorunsho fuori per squalica, Kean si è allenato a pieno solo ieri nella rinitura, Gudmundsson parzialmente solo stamani. Abbiamo provato e il ragazzo ha dato disponibilità nonostante non sia al top della forma, lo ringrazio e se ci sarà bisogno vedremo di metterlo in campo. E' stata una settimana difficile, ma abbiamo provato cose nuove e sono sicuro che la squadra darà tutto oggi".