Masini: "Palladino ha cambiato molto e adesso la Fiorentina fa contenti i tifosi. Pablo Marì mi ha sorpreso. A San Siro senza paura"

Questo pomeriggio il cantante e noto tifoso della Fiorentina Marco Masini ha avuto modo di commentare le prestazioni della squadra di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

“Siamo tutti i contenti della Fiorentina vista in campo nelle ultime uscite, speriamo che non cambi ulteriormente e che resti cosi dando continuità al cambiamento. Probabilmente è cambiato qualcosa a livello di assetto tattico, sono sorte motivazioni in piu oppure c’è stato un patto interno allo spogliatoio: a me sembra che la squadra ultimamente stia giocando molto bene. E soprattutto sono dell’idea che adesso ogni giocatore sia messo nel suo ruolo ideale, cosi che possa rendere al meglio. Di solito funziona cosi, sopratutto in momenti come quello che sta vivendo ora la Fiorentina”.

“Sono convinto che Pablo Marì sia uno dei motivi dell'exploit della Fiorentina”

Ha parlato anche di Palladino, per lunghi tratti della stagione messo in dubbio da molti: “Sono d’accordo nel dire che nonostante tutto Palladino abbia tutte le attenuanti del mondo, compresa la scomparsa della madre. Non si può ritrovare il ritmo giusto e l’umore giusto per affrontare qualsiasi tipo di impegno quando ci sono cose del genere che ti condizionano. Purtroppo la scomparsa della madre è un dolore fortissimo, credo che si debba tener conto di questo nella valutazione della sua stagione. Credo anche che la sua rivoluzione sia iniziata quando ha trovato i giocatori giusti per il suo sistema di gioco. Uno come Bove era il giocatore in piu a centrocampo, adesso invece credo che sia Pablo Marì ad aver fatto ritrovare la quadra alla difesa: dal suo arrivo la squadra soffre meno. Probabilmente il fatto che fosse abituato a giocare a tre a dato fiducia e tranquillità anche ai compagni di reparto. Credo che l’arrivo dello spagnolo abbia dato una marcia in piu alla difesa della Fiorentina”.

“La Fiorentina non è assolutamente favorita contro il Milan: mai sottovalutare San Siro”

Ha poi analizzato la sfida di sabato, scongiurando il fatto che la Fiorentina arrivi favorita alla sfida di San Siro: “La Fiorentina non arriva da favorita, perchè comunque il Milan, a parte il momento che sta vivendo, resta una squadra fortissima. Se Leao gioca e non viene lasciato in panchina, può diventare un grande pericolo per la difesa viola. I rossoneri restano una squadra comunque organizzata, almeno a livello di rosa. Bisogna ricordarci che la Fiorentina viene da due vittorie importanti ma non sappiamo ancora se è guarita del tutto, e sappiamo benissimo che giocare a San Siro non è mai semplice. Bisognerà scendere in campo con la stessa mentalità vista in campionato contro Atalanta e Juve, ma anche con squadre meno blasonate come il Panathinaikos: questa squadra ci ha insegnato che quando perde la concentrazione va incontro a brutte figure”.