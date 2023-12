Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, è ovviamente contento per i tre punti portati a casa dalla squadra in questa trasferta contro il Monza: “Abbiamo dimostrato di aver fatto uno step in avanti rispetto all'anno scorso, perché queste partite non le portavamo a casa. Siamo contenti e abbiamo fatto un bel regalo ai nostri tifosi, al presidente e al mister, che sono tre giorni che ci chiede un dono”.

E poi: “Era una partita complicata, siamo stati bravi a cogliere l'occasione e a concedere poco”.

Infine: “Stiamo coi piedi per terra, pensiamo a lavorare: le somme si tirano alla fine. Prima delle feste era giusto stare coi tifosi, gli facciamo passare un Natale felice e volevamo condividere questo momento di gioia con loro”.