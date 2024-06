Mendilibar: "La Fiorentina era favorita in finale. Non mi ero neanche posto la Conference League come obiettivo e l'abbiamo vinta"

Con la vittoria contro la Fiorentina in finale di Conference League, l'allenatore dell'Olympiakos Jose Luis Mendilibar ha scritto la storia del club. Lo spagnolo ricorda così il successo nell'intervista al portale AS: “Arrivato all'Olympiakos, ho subito pensato che ci fosse possibilità di raggiungere buoni risultati. Io volevo vincere il campionato, non mi è mai riuscito. La Conference League non era l'obiettivo posto, ma alla fine è successo il contrario e abbiamo vinto in Europa”.

“La Fiorentina era favorita”

Sul percorso in coppa: “La chiave è stata passare gli ottavi contro il Maccabi Tel Aviv, con la rimonta vincendo 1-6 al ritorno. Lì ho capito che avremmo potuto farcela. Tutti davano logicamente per favorito l'Aston Villa di Emery, così come la Fiorentina che aveva già giocato la finale l'anno prima. Eppure ce l'abbiamo fatta”.