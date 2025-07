Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, soffermandosi a tutto tondo sulla situazione di Lucas Beltran, il cui futuro è in bilico dopo due anni alla Fiorentina.

‘Per Beltran il River sarebbe prioritario, ma la Fiorentina…’

“Il River oggi ha bisogno di un attaccante con le caratteristiche che servono a Gallardo per migliorare la rosa, una punta che sappia venire incontro e non dare riferimenti come Beltran. C’è grande attenzione nel mondo River per il giocatore della Fiorentina e la prossima settimana sarà decisiva in vista del debutto in Libertadores dei Millonarios. Per un tifoso del River Plate come Beltran, che ha vissuto quel mondo, poter tornare a vestire quella maglia come hanno fatto Pezzella, Quarta e non solo, per il legame che ha anche con Gallardo, sarebbe prioritario. Alla Fiorentina economicamente conviene però l’offerta del Flamengo, che ha una disponibilità che oggi il River non può avere, per modalità e non solo”.

‘Beltran ha pagato mancanza di continuità, poi c'è l'equivoco tattico'

“Pioli sta facendo le sue valutazioni, come abbiamo visto con Sottil; sarebbe il terzo allenatore per Beltran, che oggi è percepito come una ‘mancata riuscita’, più che un vero fallimento. Prima di arrivare alla Fiorentina era in alto nelle graduatorie in Argentina. È un attaccante atipico, non ha grande struttura, è emerso in un River Plate in cui giocava riferimento con dietro due giocatori a supporto. Era libero di muoversi, dialogare e attaccare la profondità. Ha pagato un equivoco tattico ma anche il fatto di non aver mai trovato continuità d’impiego. Con Italiano aveva trovato maggiore spazio ma poi sono tornati fuori i dubbi. Il feeling non è mai sbocciato pienamente”.

“Cosa serve alla Fiorentina per fare il salto di qualità? Confermare il blocco di calciatore essenziali della passata stagione. Quale tifoso avrebbe scommesso nella permanenza di tutti i pezzi migliori al 31 luglio? La Fiorentina non ha fatto alcun sacrificio e questo le va riconosciuto. Il giocatore da monitorare con maggiore attenzione è Comuzzo; la Fiorentina è ben coperta in difesa e per il calciatore ci sono già state varie lusinghe dal mercato invernale”.