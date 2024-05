Ma era mano o no quella di Lazovic? La linea: "Se dalle immagini non si capisce, resta la decisione del campo"

Ha fatto discutere la rete del 2-1 di Noslin di ieri, soprattutto per il presunto tocco di mano di Lazovic sul pallone in area, prima della botta violenta dell'attaccante. L'ex arbitro Luca Marelli a Dazn ha spiegato così il mancato intervento del Var:

"L'episodio ricorda a livello concettuale il gol di Pulisic in Genoa-Milan, nonostante ci fosse un dubbio sul fallo di mano. Quello che è valutato in campo rimane, non essendoci la certezza del colpo di mano. Si può intuire che la palla sbatta sul polso di Lazovic, la direzione è quella. Ma vedendo le immagini a disposizione non c'è la certezza che Lazovic l'abbia toccata".