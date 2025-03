Celeste Pin: "La Fiorentina perde ad Atene per suoi demeriti. Terracciano? Evidentemente una promessa di Palladino, ma non dovrebbe essere così"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della sconfitta di ieri sera contro il Panathinaikos in Conference: “Squadra del tutto assente nel secondo tempo. C'è sinceramente qualcosa che non va, bisogna trovare in fretta una soluzione. La sconfitta è arrivata principalmente per propri demeriti, troppi errori da parte dei difensori che si sono persi l'uomo e hanno scaturito i tre gol subiti”.

“Terracciano? Palladino gli avrà promesso di farlo giocare. Eppure…”

Su Terracciano: “Evidentemente credo che Palladino abbia fatto un patto con lui, ci sarà stata la sua promessa di farlo giocare in Conference. Eppure per me non dovrebbe essere così. Sono dell'idea che, a prescindere, in campo ci deve andare sempre chi sta meglio e chi può fare la differenza”.