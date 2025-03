Buona la prima per Tudor, basta una perla di Yildiz. Juventus che allunga a +7 sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue la 30sima giornata di Serie A: nel match delle 18 Tudor ha fatto il suo esordio come allenatore della Juventus, affrontando il Genoa a Torino. Il tecnico rilancia Vlahovic dal 1' minuto, confermando anche un altro ex Fiorentina come Nico Gonzalez.

Juventus che parte meglio, sulle ali dell'entusiasmo dato dal nuovo allenatore, e dopo appena 5 minuti ha una grande occasione: Nico Gonzalez sgasa a centrocampo, lancia Vlahovic che controlla e crossa, Yildiz va a botta sicura di testa, ma viene fermato da Sabelli sulla linea. Poco male per il turco, che appena 20 minuti dopo trova un gran gol dopo una bella serpentina in area. Tudor perde Gatti per infortunio, ma il primo tempo finisce così. Nel secondo tempo la partita cala di intensità: ci prova Pinamonti con una girata che però termina di poco a lato, poi sul finale Locatelli tira bene da fuori, ma Leali devia. Weah avrebbe anche l'occasione del raddoppio, ma un super Leali gli sbarra la porta. Buona la prima, quindi, per Tudor, che si fa bastare l'1-0 e trova tre punti che allungano il divario sulla Fiorentina.

Si segnala, per l'intera durata della partita, il coro della curva che accompagna ogni rinvio del portiere del Genoa con un sonoro “me*da”: e noi che pensavamo che fosse un tema tabù per la Juventus. O forse lo è solo quando lo dicono gli altri?

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Napoli 61, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Lazio 51, Roma 49, Fiorentina 48, Milan 47, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 30, Verona 29, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15.