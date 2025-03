I quattro ritorni sicuri. Una chimera da sessanta milioni

Ci sono tanti giocatori in prestito all'interno della Fiorentina…ma anche tanti calciatori che i viola hanno dato momentaneamente ad altre squadre.

Per quattro di questi il ritorno alla base a fine stagione è sicuro, anche perché non ci sono né diritti, né tantomeno obblighi di riscatto. Kouame, Valentini, Bianco e Christensen saranno nuovamente viola con prospettive però tutte da valutare.

Se tutti i diritti di riscatto venissero fatti valere, la Fiorentina si troverebbe ad incassare qualcosa come sessanta milioni di euro. In realtà questa è una chimera anche perché alcuni di questi giocatori stanno realmente facendo fatica ad imporsi in alcuni club.