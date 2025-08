Il procuratore Costantino Nicoletti è intervenuto durante le trasmissioni di Lady Radio esprimendo le proprie opinioni sul mercato della Fiorentina.

Le possibili partenze

"Di Mandragora, nonostante la buona annata scorsa, se ne può fare a meno - ha dett Nicoletti - anche perché Ndour sembra in crescita e Sohm ha caratteristiche simili. La sensazione è che sia destinato ad andare via. Chi invece terrei a tutti i costi è Comuzzo. Giocatori come lui ne nascono pochi, è un giocatore molto importante con delle caratteristiche uniche. Non penso la Fiorentina se ne voglia privare, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili.

L'anno della conferma

Il procuratore ha proseguito analizzando l'attacco viola: "Kean l'anno scorso ha fatto una stagione clamorosa e ha smentito molti scettici, fra cui il sottoscritto. Ma dobbiamo andarci cauti perché quest'anno che deve riuscire a confermarsi, che è la cosa più difficile ovviamente. Beltran non può essere il suo sostituto, ma se non si riesce a piazzare penso possa comunque tornare utile nelle rotazioni alle spella del bomber"

"La griglia di partenza"

Infine Nicoletti ha stilato una lista di partenza delle squadre di Serie A. “La Fiorentina si sta rinforzando, la metto in seconda fascia assieme a Roma e Juventus, dietro a Napoli, Milan e Inter. Il problema è che dietro sono sempre di più le squadre che possono insidiare le posizioni Per l'Europa: Lazio, Como, Atalanta, Bologna…”