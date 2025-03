E' nell'aria ormai da qualche mese ma di fatto, ancora non c'è stato modo di ufficializzare il sodalizio: sembra questione comunque di formalità secondo il Corriere dello Sport-Stadio, perché tolti gli ultimi dettagli, Dodô e la Fiorentina sono già pronti a prolungare il proprio rapporto fino al 2029, aggiungendo due anni al contratto attuale. Magari con un'opzione fino al 2030.

Il brasiliano arrivò nell'estate del 2022 ed ha in ponte quindi di rimanere a Firenze per sette, forse anche otto stagioni. Un rinnovo che Dodô spera di celebrare poi in Brasile nei prossimi giorni, visto che il ct verdeoro Dorival Junior l'ha inserito tra i preconvocati per i match con Colombia e Argentina, di qualificazioni ai Mondiali.