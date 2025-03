Ferrara: "Kean è il supereroe della Fiorentina: adesso è un giocatore che tutti ci invidiano. Gudmundsson adesso incide, Fagioli.."

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara ha avuto modo di analizzare la prestazione di alcuni dei singoli dello scacchiere di Raffaele Palladino, dopo la vittoria di ieri della Fiorentina contro l'Atalanta. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

“Avere Kean da alla possibilità di affidarsi a lui anche nei momenti difficili: la Fiorentina adesso è consapevole di avere un giocatore che ti risolve le partite. Dopo la cessione di Vlahovic abbiamo faticato molto a trovare un centravanti da doppia cifra, ma forse anche per qualcosa di meno. Poi improvvisamente abbiamo trovato il giocatore che tutti ci invidiano, punta di diamante anche della nazionale italiana”.

“Kean è un giocatore incredibile, è diventato il supereroe della Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Secondo me siamo passati dal vuoto a tutto, in modo improvviso, e questo comunque è una bella cosa. Anche la società si è un po’ riscattata da questo punto di vista: ha scommesso e creduto su di lui, e adesso si è rivelata una scelta giusta. Al di la di questo suo essere un’arma letale in campo, Kean è anche un orgoglio molto particolare: è un momento magico il suo, ma anche lui ha avuto momenti difficili. E’ un giocatore incredibile, è il nostro supereroe”.

“Gudmundsson adesso incide anche quando non segna”

Qualche parola anche per Gudmundsson: “Giocatori del genere quando non incidono costringono le difese avversarie a preoccuparsi, aprendo spazio agli altri giocatori. Lui è un giocatore capace di cose incredbili, in ogni istante della partita può sorprenderci mentre in altri momenti sembra un po’ fuori dal gioco. La sua resta comunque una prestazione positiva. C’è stato un attimo in cui Kean avrebbe potuto servirlo davanti alla porta ma non l’ha fatto: l’islandese ha comunque dimostrato di esserci. I due si completano l’un l’altro”.

"Fagioli sta prendendo le redini del centrocampo viola"

Un plauso anche per Fagioli: “Io sono stato felicissimo dell’arrivo di Fagioli perchè un giocatore bello da vedere, ha quella verticalizzazione e quei lanci che hanno in pochi. La partita di ieri era curiosa dal punto di vista tattico perche tutti marcavano tutti, e lui con De Roon ha vinto il duello: la cosa che mi ha veramente stupito è che sta crescendo tanto e sta prendendo in mano le redini del centrocampo gigliato: Per me è un giocatore da 7/7.5 tutte le domeniche”.