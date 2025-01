E' stata una giornata interlocutoria per il calciomercato, in entrata, della Fiorentina. Il fronte rimane sempre aperto e attivo con il nome di Michael Folorunsho molto caldo. L'affare, che poteva chiudersi dopo il match con il Napoli, è momentaneamente in stand-by a causa del mancato sostituto individuato dalla società campana. L'ex Verona, con tutta probabilità, approderà a Firenze in questa sessione di trattative, andando a rimpinguare il centrocampo di Palladino.

Marì e l'ingaggio “pesante” per il Monza

E proprio l'ex tecnico del Monza è pronto a riabbracciare Pablo Marì. Il centrale spagnolo di grande esperienza del Monza lascerà la Brianza a gennaio: il club di Galliani ha necessità di liberarsi del pesante ingaggio dello spagnolo. L'affare potrebbe concretizzarsi con l'inserimento di una contropartita tecnica. E il nome di Moreno, quasi del tutto inutilizzato in questi sei mesi, è uno dei papabili.

Entrate e uscite

Per l'attacco, invece, resta Shpendi del Cesena: la trattativa è difficile, gli emiliani d'altronde hanno bisogno del loro bomber per centrare i playoff di categoria. Sempre per quanto riguarda la parte offensiva, Ikone potrebbe uscire: il Trabzonspor lo corteggia e il francese non sta certo brillando nemmeno con Palladino alla guida della squadra. Per Martinez Quarta al River invece manca soltanto la firma sul contratto; resta ovviamente in uscita Biraghi: Napoli e Bologna hanno chiesto informazioni, con Vincenzo Italiano interessato a ritrovare il suo capitano a Firenze.